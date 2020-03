Brussels Airlines a clôturé l'année 2019 avec une perte de 40,6 millions d'euros et un EBIT ajusté de -25,9 millions d'euros, indique la compagnie aérienne belge jeudi à l'occasion de la publication de ses résultats financiers annuels.

L'entreprise a par contre enregistré une croissance de 1,7 % du nombre de passagers, pour atteindre un total de 10,2 millions de passagers. Face à la crise du coronavirus, qui touche fortement la société -tous les vols seront cloués au sol dès samedi et pour quatre semaines-, le Management Board de Brussels Airlines a décidé, conjointement avec le Extended Management Board, de réduire son salaire pour les six prochains mois de respectivement 20% et 15%.