Les autorités belges ont décidé de jouer la carte de la prudence face à la menace Omicron. Si aucune mesure supplémentaire n'a été prise pour l'Horeca, ce n'est pas le cas pour les secteurs culturel et événementiel. De nouvelles mesures vont entrer en vigueur pour ces deux secteurs.

Voici ce que le Codeco a décidé :

Les événements de masses en intérieurs ne pourront plus être organisés et ce, à partir du dimanche 26 décembre. Cela vaut également pour les concerts, les salles devant fermer leurs portes. Les salles de cinéma et de théâtre seront également fermées.

Seules quelques exceptions ont été faites :

bibliothèques, ludothèques et médiathèques ;

musées ;

activités organisées axées sur les besoins des groupes vulnérables, c'est-à-dire les activités socioculturelles, les activités de formation continue et les activités pour les jeunes avec encadrement professionnel ;

les salles de fête et de réception, uniquement pour les mariages et funérailles

De nouvelles restrictions entreront en vigueur pour les marchés de Noël et autres villages d'hiver.