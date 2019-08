Deux chantiers menés dans les prochains jours auront des conséquences sur la circulation sur l'E42/A 15 à hauteur de Gouy-lez-Piéton (Courcelles).

Ils entraîneront temporairement des réductions des voies de circulation, a indiqué mercredi dans un communiqué la porte-parole de la Sofico. Le premier chantier, qui consiste en la réparation des joints du pont central de l'échangeur de Gouy-lez-Piéton, imposera une circulation sur deux voies vers Mons sur l'autoroute E42/A15 du 22 août au 1er septembre. La vitesse sera également limitée à 70 km/h.

Le second chantier, qui consiste en la réalisation de marquage entre Bois d'Haine et Gouy-lez-Piéton, imposera quant à lui une circulation sur une seule voie le dimanche 25 août entre 07h00 et 16h00 en direction de Liège. La vitesse sera limitée à 50 km/h.