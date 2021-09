C’est le parquet le plus important du pays. De par la démographie de la capitale, ce sont des milliers de dossiers qui entrent à l’année au parquet de Bruxelles. Plus gros les uns que les autres. Plus médiatiques de facto. Et c’est pourtant le seul parquet du pays où aucun procureur du Roi n’est officiellement nommé. Cela fait déjà sept mois que le magistrat Tim De Wolf a été désigné faisant fonction, dans l’urgence, suite au départ prématuré de Jean-Marc Meilleur vers le secteur privé.

Sept mois que le procureur du Roi ff Tim De Wolf dirige le parquet de Bruxelles. Un nouveau règne, boiteux, sous le signe du désordre. Le climat est plus tendu que jamais derrière les grandes vitres du Portalis, là où le sort de milliers de justiciables est fixé chaque jour.