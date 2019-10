Voici les grandes lignes de l'accord du gouvernement flamand:

Une "clause de néerlandais" pour bénéficier d'un subside ou collaborer avec les autorités

Les règlements de subsides en Flandre et de conventions de collaboration avec les autorités régionales seront soumis à une "clause de néerlandais" prévoyant "l'usage actif du néerlandais" pour les projets concernés, "au moins dans la communication vers le public", peut-on lire dans l'accord de gouvernement.

Cette disposition confirme la volonté de la coalition N-VA, CD&V et Open Vld de renforcer l'identité flamande à travers la langue néerlandaise, comme cela est aussi perceptible dans l'enseignement ou dans le parcours d'intégration. Les autorités locales devront aussi appliquer une telle clause, selon l'accord gouvernemental.

Des lignes claires pour la VRT

L'accord de gouvernement flamand donne une série de lignes claires pour la VRT qui devra évoluer vers une organisation "moderne, flexible et combattive". Son site web devra notamment se distinguer de ceux des médias commerciaux et ne se concentrer que sur l'offre télévisuelle, avec des textes ne servant que de soutien à la production audiovisuelle.

Le gouvernement Jambon Ier entend ainsi promouvoir "une chaîne publique de qualité dans un secteur médiatique fort".

A cette fin, l'accord de gouvernement rappelle les missions classiques de la VRT, en matière d'informations, d'éducation, de culture et de sport. Il s'intéresse également au site web de l'entreprise publique qui devra se distinguer des sites des médias commerciaux.

Enfin, le gouvernement entend ouvrir la porte à un "Netflix flamand". "Le secteur des médias travaille actuellement à une offre non-linéaire payante se concentrant sur un contenu flamand. Etant donné que la VRT dispose du catalogue le plus important en termes de fictions de qualité, nous lui demandons de se joindre au projet à partir d'un business plan rentable", peut-on notamment lire dans le texte.

Les règles durcies pour la reconnaissance des mosquées

Les communautés religieuses, dont les mosquées, qui souhaitent être reconnues et bénéficier d'un financement public en Flandre devront dorénavant se soumettre à une période d'examen de quatre ans, prévoit le nouvel accord de majorité flamand dont les détails ont été rendus publics mardi. Objectif affiché: assurer une plus grande transparence de leur mode de financement et prévenir les influences de l'étranger. L'éventail de sanctions possibles sera aussi élargi en cas de contravention.

La reconnaissance des mosquées est un point litigieux entre les partis politiques flamands depuis plusieurs années déjà, illustré notamment par le cas de la mosquée Al Ishaan, dans la banlieue de Louvain, qui n'a toujours pas été tranché.

Le gouvernement Jambon Ier entend également examiner les mesures utiles à prendre pour aider les personnes qui souhaitent quitter une religion, mais renoncent en raison de possibles représailles.

Les écoles qui souhaiteront être reconnues (et subsidiées) à l'avenir devront garantir le respect des droits humains et fondamentaux. Le protocole actuel entre la Sûreté de l'Etat et l'enseignement flamand sera renforcé, avec un accent particulier mis sur le partage des données pour lutter contre le radicalisme.

Le nouveau gouvernement flamand entend également imposer la neutralité à tous les enseignants et personnel des écoles provinciales et de la Communauté flamande. Aucun signe convictionnel ne sera toléré.

Enfin, le chapitre société de l'accord de gouvernement flamand accorde une attention particulière à la langue néerlandaise, vecteur de lien mais aussi d'autonomie, selon lui. Tous les accords de subsidiation avec des associations ou autres contiendront ainsi à l'avenir des clauses relatives à l'usage du néerlandais, notamment pour la communication de celles-ci vers le public.

Vers l'extinction du statut de fonctionnaire en Flandre

Le nouveau gouvernement Jambon Ier veut mettre fin au statut de fonctionnaire et n'engager à l'avenir son personnel que de manière contractuelle, peut-on lire dans l'accord de majorité flamand publié mardi dans son intégralité. L'exécutif flamand précise toutefois que cette évolution vers une fonction publique flamande assurée par des contractuels exclusivement devra être négociée avec les syndicats.

"Une proposition sera élaborée à ce sujet et sera négociée dans le comité de secteur XVIII afin que le gouvernement flamand puisse prendre ensuite une décision finale à cet égard", explique le texte.

Dans l'attente de ce changement, le gouvernement entend déjà éliminer les différences actuelles entre agents statutaires et contractuels en matière de congé-maladies. Le régime en vigueur pour les agents contractuels servira de point de départ, précise l'accord de majorité.

Toujours en matière de Fonction publique, le nouveau gouvernement entend poursuivre dans le droit fil de son prédécesseur, avec une administration resserrée, performante et digitale. Celle-ci devra d'ailleurs se concentrer sur ses tâches principales. Le gouvernement prévoit dans cette logique la suppression d'une série d'organes d'avis. L'allègement des charges administratives sera par ailleurs poursuivi.

En matière de digitalisation, l'administration centrale flamande ne communiquera plus avec les pouvoirs locaux que par voie électronique exclusivement.

Enfin, les agents flamands en contact avec le public ne pourront plus afficher aucun signe convictionnel, que ce soit d'ordre religieux, politique ou autre.