Les conclusions récentes du Giec sur l’état de la biodiversité et, plus tôt, sur le réchauffement climatique, sont alarmantes. Le succès des marches pour le climat a placé le climat et l’environnement au centre du débat politique. Mais quelle est la position précise des partis sur une série de dossiers essentiels ? Greenpeace a tenté de répondre à cette question dans une grande enquête dont la DH publie les résultats en primeur.Le mois dernier, une liste de 8 questions a été envoyée aux têtes de listes fédérales des partis politiques et 6 questions aux têtes de listes régionales. Formulées sous la forme d’une proposition de loi, elles forcent les partis à se prononcer clairement : c’est oui, non ou l’abstention.", précise Greenpeace.(...)