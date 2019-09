Abonnés Ma. Be.

Le réchauffement climatique ne préoccupe pas que les scientifiques et les étudiants. L’Église catholique a également décidé de s’engager pour lutter contre le changement climatique et la pollution.

Dans une lettre envoyée à tous les évêques, le pape François plaide "pour un développement durable et intégral". Il parle de conversion écologique et dénonce le climatoscepticisme et "l’indifférence, la résignation facile ou la foi aveugle dans les solutions techniques".

Les évêques de Belgique ont décidé de ne pas faire l’impasse et invitent les (...)