Cette semaine, La DH s’intéresse à vos vacances. Tendances, prix, modalités, pass sanitaire européen, nous analyserons tout ce qui fera l’été 2021. Focus aujourd’hui sur toutes les mesures qui vont entourer les départs à l’étranger.

Vendredi dernier, le Comité de concertation a annoncé dans les grandes lignes les mesures qui seront en vigueur cet été. Pour rappel, la quarantaine disparaît, sauf pour les voyageurs de retour d’une zone à haut risque, où un variant se propage. On pense par exemple à l’Inde, l’Afrique du Sud ou le Brésil. Pour le reste, même les voyageurs de retour d’une zone rouge ne devront pas se mettre en quarantaine mais se faire tester au retour. Pour les retours de zones vertes et oranges, pas de test ni de quarantaine. Voilà pour la théorie. Mais quid de la pratique ? Actuellement, la Belgique est toujours considérée comme une zone rouge dans la carte de l’ECDC (elle devrait passer à l’orange lors de la prochaine mise à jour, NdlR). Cela peut impliquer des mesures supplémentaires pour rentrer dans un pays de l’Union. Car il faut bien rappeler que le pass sanitaire européen fait office de base commune, mais que chaque pays est libre d’y ajouter des mesures.

En parlant de ce pass (ou certificat Covid numérique européen), justement, il ne faut pas espérer pouvoir l’utiliser dans l’immédiat. On parle d’une mise en place pour le 1er juillet en Europe. En Belgique, la date du 17 juin, minimum, est avancée. Cela veut donc dire que d’ici là, les règles actuelles restent en place et que seul un test PCR fait office de laissez-passer officiel pour franchir une frontière, même pour une personne vaccinée ou immunisée. " En ce qui concerne les preuves de vaccination ou d’immunité, il n’y a encore rien de standardisé pour le moment, et ce ne sera pas le cas avant le 17 juin au moins, note Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral. Pour une infection passée, on peut tenter le coup avec une déclaration sur l’honneur d’un médecin et son cachet, mais cela n’a aucune valeur légale en soi. Pour la preuve d’une vaccination complète datant de plus de deux semaines, la carte de vaccination ne fait pas non plus office de preuve, pas plus qu’une capture d’écran du site masanté.be où on peut trouver son dossier médical. Rien ne dit qu’un pays étranger acceptera ces documents et le test PCR reste donc le seul moyen pour être tranquille en cas de contrôle...