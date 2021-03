De nombreux secteurs sont en effet dans l'attente de nouvelles perspectives fédérales, comme l'Horeca, la culture et l’enseignement. A ce titre, l'épidémiologiste plaide pour de nouvelles décisions pour l’enseignement supérieur et secondaire. " Au vu des derniers chiffres, et de la plus faible circulation du virus, le gouvernement doit donner un relâchement pour les jeunes. On pourrait largement passer à un retour en présentiel régulé dans les universités, et revoir l'enseignement hybride dans le secondaire."





Le professeur Coppieters lance également l'idée d'une " réouverture partielle et protocolaire du milieu de la culture", en soutenant qu'" une salle de cinéma ou une salle de spectacle, partiellement remplie, ne représente pas un danger majeur de contamination". Réponse (ou non) dans l'après-midi.