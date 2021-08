Plusieurs gros dossiers seront sur la table du Comité de concertation de ce vendredi, qui doit poursuivre les assouplissements annoncés et devra décider de passer à la 4e phase du plan été, avec peut-être des adaptations à la marge par rapport au plan initial annoncé. Plusieurs autres mesures font consensus et devraient être levées : la fin des limitations horaires dans l’Horeca et de la limitation du nombre d’invités autorisés à domicile. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke s’est exprimé en ce sens au JT de la RTBF ce mercredi soir. "On n’est évidemment pas encore au moment où on peut tout relâcher, au contraire. À Bruxelles, il y a une situation qui reste préoccupante", a-t-il toutefois précisé sur RTL-TVI.

(...)