Le MR et les verts veulent s’en défaire dès que les chiffres le permettront.

Vendredi, le Premier ministre, les vice-Premiers ministres, les ministres-Présidents et des ministres communautaires se réuniront à nouveau pour évoquer la situation sanitaire.

"Vu les chiffres Covid, un passage en code orange doit être envisagé", déclare lundi le ministre des Indépendants, David Clarinval (MR), emboîtant le pas au vice-Premier ministre Georges Gilkinet (Ecolo) qui insistait la semaine passée sur la nécessité d’aller vers des assouplissements. Sur base des chiffres décroissants d’hospitalisation et d’occupation des lits en soins intensifs, plusieurs ministres sont d’avis qu’il faudrait passer du code rouge du baromètre corona au code orange. Dans cette phase, le masque, la gestion de la foule et le CST sont encore exigés dans l’événementiel et pour le personnel Horeca, avec toutefois des libertés supplémentaires accordées.