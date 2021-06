Quels sujets seront sur la table du Codeco, qui se réunit à nouveau ce vendredi 18 juin ? D'après les premières indiscrétions, rapportées par nos confrères de RTL notamment, il pourrait être question d'interroger la pertinence de la règle des 4 pour l'été qui s'ouvre à nous, alors que l es tendances épidémiques sont très favorables et que la Belgique vient de passer à l'orange sur la carte de l'ECDC

Pour rappel, la fameuse règle des 4 a englobé plusieurs sous-règles tout au long de la crise : contact sociaux totaux limités à 4 personnes (toujours les mêmes à une période, seulement à l'extérieur à une autre,...). Actuellement, elle prévaut pur l'intérieur de nos foyers (vous ne pouvez pas accueillir plus de quatre convives à l'intérieur) ainsi que le secteur Horeca (vous ne pouvez pas être plus de 4 par table sauf si, bien entendu, votre ménage est composée de plus de quatre personnes). Reste à voir si nos autorités jugeront opportun d'assouplir encore cette règle pour l'été.

Il est également probable que le Codeco acte définitivement les thèmes évoqués lors de sa dernière réunion, comme les différentes mesures nécessaires aux voyages en Europe cet été.