Les semaines de Comité de concertation ressemblent aux nouveaux épisodes d’une série télé interminable où les rôles sont bien définis et le scénario, répétitif. Dans l’épisode qui s’annonce, il s’agit à nouveau de convaincre le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit), d’accepter la reprise du plan plein air et des terrasses aussi vite que possible. Rien n’est joué mais la reprise totale de l’Horeca (restaurants, cafés, bars, etc.) le 1er mai, comme le prévoyait le calendrier, apparaît très peu probable.