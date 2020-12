Face à un phénomène qui prend de l’ampleur, les fédérations qui représentent le secteur se retrouvent dans une situation délicate. Christine Mattheeuws, présidente du SNI (Syndicat Neutre pour Indépendants), comprend ceux qui décident d’enfreindre la loi, même si elle ne les soutient pas pour autant. " Il n’y a aucune perspective pour le moment et je peux comprendre ceux qui décident de travailler clandestinement, avoue-t-elle. Cependant, je ne peux pas dire que je sois d’accord. Car au-delà de ne pas respecter la loi, ils exercent une sorte de concurrence déloyale contre ceux qui respectent les règles. On ne peut certainement pas applaudir ceux qui travaillent en stoemelings (sic), mais on peut les comprendre car certains sont dans une détresse financière. "