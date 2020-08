Un pensionné belge de 68 ans abandonné sans argent : on l’a radié d’office et il ne touche plus sa retraite.

Coincé malgré lui au Maroc à cause de la pandémie de Covid-19, un retraité belge vient de constater que le montant de sa retraite habituellement versé vers le 24 du mois ne l’a pas été à la fin juillet. Et pour cause : cherchant, depuis le Maroc, à se renseigner, Manuel, 68 ans, a appris qu’en dépit du fait que la crise sanitaire l’empêchait de revenir en Belgique il s’était fait radier du registre de la population de sa commune. Sa situation, hier, à Essaouira, est simple : "Je comptais sur cet argent. Après 15 jours, je n’ai juste plus rien sur mon compte."