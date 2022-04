Destiné à simplifier la gestion des preuves afin qu’elles soient toujours contrôlées et qu’une méthode de travail simplifiée pour tous les acteurs impliqués soit créée, le projet Pacos devait remédier à l’absence d’inventaire réel et aux problèmes de traçabilité des pièces saisies par la police et donc des pertes et vols éventuels.