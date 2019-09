L’austère réalité semble avoir rapidement rattrapé les partis et leurs belles promesses de campagne. Les chiffres du comité de monitoring ont montré l’état inquiétant de finances publiques, à nouveau dégradées. L’opposition, PS en tête, a régulièrement pointé du doigt la gestion de la majorité en place et de la ministre du Budget Sophie Wilmès. Quels que soient les partis qui seront au pouvoir, les défis à relever seront colossaux et probablement impopulaires.

(...)