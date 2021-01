Le 4 décembre, les coiffeurs belges avaient manifesté à Comines pour réclamer la réouverture de leurs salons, contre une mesure jugée "incompréhensible et injuste". Une pétition avait été lancée par Maxime Dumont, coiffeur dans la commune transfrontalière. Elle a recueilli plus de 1 000 signatures.

Le ministre des indépendants Clarinval (MR) s’est rendu à Comines-Warneton ce mardi après-midi pour rencontrer l’auteur de la pétition ainsi que quatre indépendants. Le ministre plaidera pour que des perspectives soient données le plus rapidement possible, si la tendance se maintient, en n’attendant pas le mois de mars. Reste que la réouverture ne sera pas pour la semaine prochaine a priori. Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke a déjà annoncé la couleur. "Il n’y aura pas d’assouplissement vendredi", a-t-il annoncé sur Bel RTL ce lundi. La veille, le Premier ministre Alexander De Croo n’a pas été plus optimiste. "J’aimerais donner des perspectives, mais donner de faux espoirs serait encore pire."

Des annonces qui n’ont pas plu à tout le monde, notamment dans le clan libéral, alors que les chiffres, malgré tout, s’améliorent. " Le Comité de concertation a lieu ce vendredi mais Frank Vandenbroucke a déjà décidé… On ne peut pas être d’accord. Ce n’est pas une méthode de travail ! ", a tweeté Denis Ducarme, député MR.