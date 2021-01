Plusieurs points figurent à l’agenda du Comité de concertation de ce vendredi : la situation épidémiologique (notamment la variante britannique du virus), la stratégie de gestion de la crise, la quarantaine et le testing et surtout la stratégie de vaccination (NdlR : qui sera débattue ce jeudi à la Chambre). Selon nos informations, il ne faut pas s’attendre à de grandes annonces. Au contraire, le Comité de concertation devrait décider de poursuivre la stratégie actuelle. "Je suis persuadé qu’on ne va absolument rien changer : ni fermer les commerces, ni rouvrir les coiffeurs", nous indique Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19.

"Pour le moment, les chiffres n’indiquent pas qu’il faut renforcer les mesures, mais on est très loin d’avoir des chiffres assez bons pour assouplir ", confirme la porte-parole du ministre de la Santé.

Au sein du gouvernement, l’annonce de la tenue d’un Comité de concertation dès ce vendredi a surpris. La réunion sera avant tout destinée à effectuer un suivi. Elle se déroulera en vidéoconférence. Selon le porte-parole du Premier ministre, aucune conférence de presse ne devrait être organisée, ce qui confirme qu’aucun changement de cap n’est à attendre, bien que plusieurs experts, comme Catherine Linard, aient évoqué un possible renforcement des mesures. "Ces propos signifient qu’il faut rester attentifs et, si les chiffres de contaminations stagnent ou repartent à nouveau à la hausse, prendre des mesures plus strictes sans attendre. Mais pas ce vendredi", reprend Yves Van Laethem.

Pourquoi organiser un Comité de concertation anticipé dans ce cas ? À l’origine, il s’agissait de donner des perspectives aux métiers de contact (coiffeurs, etc.). Mais le ministre de la Santé a tempéré les ardeurs rapidement. Frank Vandenbroucke a annoncé lundi qu’"il n’y aura pas d’assouplissement".

"On demandera une perspective pour les métiers de contact, même si c’est à moyen terme", nous précise la porte-parole du ministre des Indépendants, David Clarinval.

Pour rappel, le baromètre Covid prévoit que la situation soit réévaluée si le nombre de contaminations descend sous les 800 par jour et sous les 75 hospitalisations. Au rythme actuel, ce serait le cas dans un mois. Ces chiffres doivent en plus se maintenir au moins trois semaines, ce qui nous mène à mars.

Pour David Clarinval, l’échéance est trop éloignée : il demandera qu’une perspective plus rapprochée soit annoncée vendredi.

Élément de contexte : le Premier ministre souhaiterait, en organisant ce Comité de concertation, éviter de s’exposer à des accusations de laxisme, alors que le retour de vacances laisse planer des craintes.