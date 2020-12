Les écoles et commerces vont-ils être à nouveau contraints de (re)fermer leur sportes? S'il fallait résumer ce qui fuite de la réunion du comité de concertation qui a débuté ce vendredi peu après 14h au Palais d’Egmont, la synthèse pourrait être : c'est une possibilité si la situation épidémique se détériore, mais ce n'est absolument pas à l'ordre du jour.

A ce stade (15h30), la fermeture des commerces non essentiels et la prolongation des vacances scolaires n'ont pas encore été abordés par le comité. Il ne devrait pas en être question aujourd'hui. "Ce n'est pas à l'ordre du jour", nous indique une source bien informée. Ces deux mesures sont préconisées dans le rapport du commissaire Corona seulement si les chiffres augmentent, et en dernier recours. Ces deux pistes ne seront donc mises sur la table qu'en cas de dégradation future de la situation épidémiologique, et la prolongation des vacances scolaires constitue le dernier de ces recours, en cas d'escalade de la crise.

Autre élément : la taxe kilométrique ne devrait pas être abordée lors de la réunion physique du comité de concertation de ce vendredi 18 décembre, auquel Le Premier ministre Alexander De Croo, testé négatif au Covid, assiste bien physiquement.

Il faut s'attendre à un statu-quo relatif des mesures en cours, sans durcissement, ni assouplissement. Il devrait toutefois y avoir un renforcement des contrôles des personnes revenant de l'étranger, du respect de la quarantaine, et du respect du télétravail.

Des contrôles " flash " seront menés durant tout le mois de janvier dans le secteur tertiaire, a précisé le ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Dermagne sur la Première ce vendredi matin.

Les contrôles aux frontières terrestres seront renforcés, ainsi que dans les différents aéroports du pays.