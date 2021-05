Un point semble acquis: la reprise d'une bonne partie du plan intérieur devrait bien intervenir le 9 juin. Cela concerne l'Horeca (bars, cafés et restaurants),notamment.



Ces ouvertures pourront avoir lieu à condition que l'aération soit suffisante.

Les règles pour l'Horeca sont encore en discussion. Pour l'instant, une règle de 4 personnes par table maximum (sauf s'il s'agit du même foyer) est privilégiée, avec un écart d'1 mètre 50 par table. Les restaurants devraient fermer à 22h, comme pour les terrasses, mais ce point est encore en discussion. Certains participants à la réunion poussent pour obtenir une heure plus tardive.

D'autres secteurs devraient également être concernés par la réouverture le 9 juin: c'est le cas des cinémas, théâtres et des salles de fitness.

Mais aussi des foires, des brocantes, des marchés aux puces non professionnels, des braderies (selon les mêmes modalités les marchés ) Toutes les entreprises qui offrent de loisirs à l'intérieur pourront aussi reprendre le 9 juin, sauf les discothèques.

Les saunas publics, les jacuzzis, les hammans, les parcs naturels les parcs d’attractions (intérieur), les plaines de jeu intérieures, les casinos, les bureaux de paris, les bancs solaires, les bowlings pourraient également reprendre le 9.



Pour rappel, ces réouvertures ne pourront avoir lieu que si le taux de vaccination des personnes à risques et de plus de 65 ans atteint 80% au 9 juin et si on tend vers les 500 lits de soins intensifs.

Par ailleurs, la bulle de 2 contacts sociaux sera remplacée par un autorisation de recevoir jusqu'à 4 personnes à domicile. Le concept de bulle disparaîtrait.