Benoît Ramacker se veut très optimiste. Pourquoi ? Il fait le lien avec le terrorisme.

Coordinateur de la communication, le porte-parole du centre de crise national, Benoît Ramacker a géré depuis 2004 plusieurs situations complexes comme le rejet radioactif à Fleurus en 2008 ou la grippe A/H1N1 en 2009. Mais les attentats de 2016 et la crise actuelle resteront à jamais dans sa mémoire. Et l’expert de la communication de crise nous fait un parallèle entre ces deux situations.

Sur l’aspect de la communication, l’objectif est le même : guider la population pour qu’elle adopte les bons comportements. "Sur la durée, c’est différent parce que la crise sanitaire que nous vivons s’est étalée sur une longue période de communication."

Depuis ce lundi, le centre de crise n’organise plus de conférences de presse quotidiennes. Cela se fait désormais un jour sur deux pour arriver bientôt à un arrêt complet s i la tendance à la baisse se poursuit. "Un retour à l’ombre est nécessaire aussi. Un arrêt de ce mode de communication est important dans le message que nous voulons diffuser. Il permet d’évoluer aussi dans cette période de transition, précise Benoît Ramacker qui se veut optimiste pour cet été. Nous avons réussi tous ensemble notre défi : celui de faire baisser les courbes. Les messages sont passés et la population nous a globalement suivis depuis le début."

La suite, Benoît Ramacker l’envisage comme la période post-menace terroriste de 2016. "Dans les jours qui ont suivi les attentats, beaucoup n’osaient plus prendre le métro, un verre en terrasse ou assister à un concert. Il était inimaginable pour beaucoup à l’époque de subir des contrôles aussi renforcés dans les aéroports, de présenter son sac à l’entrée d’un stade de football ou de faire face à autant de mesures de sécurité dans une salle de concert. De voir autant de militaires en rue, etc. Et pourtant, la population s’est adaptée et c’est devenu normal. Je pense que ce sera pareil avec les nouvelles mesures d’hygiène et de distanciation physique. On a accepté avec le temps d’augmenter notre sécurité et on acceptera aussi d’augmenter nos réflexes de santé publique. On va retrouver une nouvelle normalité. Cela va aller, j’en suis certain", termine Benoît Ramacker.