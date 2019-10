"Mamie s’est éteinte", "papy est monté au ciel". Parler de la mort avec les enfants n’est pas simple. On cherche les mots, on trouve des formulations, on tourne autour du sujet pour finalement éviter de prononcer ce mot : "mort". En ne le disant pas, on a l’impression que cela rendra la chose moins réelle pour nos enfants et qu’ils en souffriront moins.

(...)