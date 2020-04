Pour stocker un avion au sol, on est bien loin du stationnement de voiture : il a fallu 400 heures de travail par avion et une maintenance quotidienne pour sécuriser la flotte Brussels Airlines.

Tous les vols de la compagnie Brussels Airlines ont été suspendus en raison de la crise mondiale du au coronavirus. Seuls quelques avions sont mis en attente " pour rapatrier des Belges", indique la compagnie. La flotte est donc maintenant stationnée à l'aéroport de Bruxelles.

Et ce stockage d'avion est loin d'être une partie de plaisir ! On ne "gare" pas un avion pour une durée indéterminée comme on le fait avec une voiture. En fait, pour des raisons de sécurité, le stockage d'un Airbus A330 prend environ 400 heures de travail, "nos équipes de Maintenance & Engineering suivent méticuleusement les instructions du constructeur Airbus pour s'assurer que nos avions soient stockés en toute sécurité", explique-t-on chez Brussels Airlines.

© Brussels Airlines



Cela signifie que toutes les fenêtres sont couvertes pour empêcher la lumière du soleil de décolorer l'intérieur, que les trains d'atterrissage et les moteurs sont soigneusement emballés pour prévenir la corrosion et éviter que les oiseaux ne puissent y nicher et que les sièges sont recouverts pour qu'ils restent propres et nets.

© Brussels Airlines



Voir tous ces avions l’un à côté de l’autre à l'aéroport de Bruxelles est non seulement inhabituel, mais aussi spectaculaire. Comme un aéroport n'est pas fait pour stationner autant d'avions en même temps, il a même fallu libérer une piste.

© Brussels Airlines



Ce parquage au sol demande aussi du travail quotidien : chaque jour il faut par exemple tourner légèrement les roues pour s'assurer qu'elles ne se détériorent pas sous le poids de l'avion et chaque semaine, des inspections et des tests doivent être effectués. "30 personnes de la maintenance travaillent à plein temps pour effectuer toutes ces tâches", assure la compagnie aérienne. Pour que tous les avions soient prêts quand les vols reprendront...