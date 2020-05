Des témoignages de terrain - parvenus à La Libre et confirmés par l’Ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant wallon - font état de pressions de la part de crèches publiques sur des parents qui ne veulent pas que leur enfant réintègre l’établissement dans lequel il est inscrit. "Il nous est revenu que nombre de ces parents, qui préféreraient éviter de remettre leurs enfants en milieu d’accueil, se voient exiger un certificat médical de la part de certaines crèches publiques et ce sous la menace de perdre leur place. Ils seraient par ailleurs avertis qu’il n’y aura pas de remboursement pour les jours d’absence non justifiés par ce moyen", peut-on lire dans un courrier de l’Ordre des médecins envoyé récemment à ses membres.