On le sait, le confinement a déjà fait grimper le nombre de divorces en Chine. Et chez nous, doit-on s'attendre à la même tendance ? Les spécialistes du couple et du divorce redoutent une hausse des séparations. Mais quelques solutions existent pour contenir la crise, dans l'attente de jours meilleurs.

"Si des tensions sont déjà présentes, elles vont sans doute s'accentuer. Les gens sont inquiets. Ceux qui voulaient entamer une procédure de divorce, se demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir la concrétiser puisque les tribunaux ne traitent que les cas urgents. Avec le retard cumulé, la situation deviendra encore plus problématique", confirme l'avocat Alain Roland, spécialiste du droit de la famille.