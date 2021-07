Comme à l'habitude, les experts ont pris la parole pour une dernière une dernière conférence hebdomadaire sur les chiffres de l'épidémie dans notre pays. Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral a commencé par rappeler :" Le nombre d'infections et d'admissions à l'hôpital continuent d'augmenter, mais heureusement à un rythme de plus en plus lent. Espérons que cela signifie la fin proche de cette flambée que nous connaissons depuis quelques jours." Il a ensuite insisté sur le fait qu'actuellement la Belgique est un des pays européens à la meilleure performance en question de la mortalité, "grâce à notre taux de vaccination particulièrement important ayant visé tout spécialement les populations à risque". "Ce qui nous permet d'avoir un net avantage sur notre ennemi le virus", a glissé le porte-parole.

Au cours de la semaine dernière il y a eu en moyenne 1407 nouvelles infections par jour. "Il s'agit d'une 'augmentation mais qui n'est plus que de 19 % alors que l'on était à plus de 80% il y a quelques jours encore." La plupart de ces nouvelles infections sont diagnostiquées chez des jeunes, aussi bien chez des adolescents que des personnes dans la vingtaine. "Un tiers des nouvelles infections ont lieu dans la tranche d'âge des 20-30 ans." Elles se répercutent évidemment dans les autres tranches d'âges au dessus de quarante ans qui observent une augmentation des cas. Elles ont lieu dans toutes les régions et provinces du pays à l'exception de la province de Liège (-3%) et en Flandre orientale (-1%) où une légère diminution est toujours présente pour l'instant.

Hier, Bruxelles passait au rouge sur la carte européenne des voyages de l'ECDC alors que la Wallonie et la Flandre sont en orange.

En ce qui concerne les admissions à l'hôpital, elles ont augmenté de 31% par rapport à la période précédent de référence. "Là aussi il faut souligner que l'on était dans un contexte avec un nombre d'admissions particulièrement bas avec en moyenne 20 nouvelles admissions quotidiennes la semaine passée, nous sommes actuellement à 27". Résultat de l'avancement de la campagne de vaccination : plus de deux tiers des patients ont actuellement moins de 60 ans et l'âge moyen des patients est de 50 ans. "Cela ne signifie pas que le virus a muté et qu'il est devenu plus agressif vis à vis des jeunes, mais au contraire qu'il n'y a quasiment plus d'hospitalisation de personnes âgées". 287 lits (+13%) sont actuellement occupés par des patients Covid dont un tiers (83 patients) sont en soins intensifs. "On a l'impression que l'on a atteint un plateau avec entre 80 et 100 personnes en soins intensifs."

Le nombre de décès est de plus en plus bas, avec au total la semaine dernière 6 décès liées au Covid. C'est à dire une moyenne par jour de 0,9 : la moitié moins que la semaine dernière.

Quelle est la situation de la Belgique par rapport au reste de l'Europe?

"Au niveau du nombre d'infections en Europe, la Belgique se trouve à peu près au milieu du peloton", a indiqué Yves Van Laethem avant d'insister: "Nous n'avons pas l'explosion de cas que certains pays connaissent, comme les Pays-Bas au nord et certaines régions de France, au sud. Il y a encore actuellement dans notre pays un équilibre délicat entre la propagation du virus et les mesures encore en vigueur." Un équilibre fragile qu'il est encore important de surveiller dans les semaines à venir. Notre campagne de vaccination, même performante, n'est pas encore terminée, elle devrait l'être vers la fin du mois de septembre.

