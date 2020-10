"A travers tout le pays, les chiffres continuent d'augmenter. C'était inévitable. On ne pouvait pas arrêter la progression aussi rapidement", a précisé d'emblée Yves Van Laethem.





La semaine dernière, durant 4 jours, il y a eu plus de 10.000 nouvelles contaminations. Ceci porte la moyenne journalière à pratiquement 9.000 cas par jour. "Actuellement, les chiffres doublent tous les 9 jours. Il y a encore une petite semaine, ces chiffres doublaient tous les 7 jours. Ces chiffres sont donc moins décourageants que les derniers, mais ils continuent d'augmenter", a-t-il expliqué. "Pour l'instant, il ne faut pas les prendre comme étant quelque chose qui nous indique formellement que la courbe va se casser. Nous avons déjà été leurré à plusieurs reprises par l'évolution des chiffres. Nous devons les suivre avec prudence, mais aussi avec intérêt. Nous pouvons et nous devons inverser la tendance. C'est une raison supplémentaire pour appliquer au mieux les mesures prises."

Le groupe des 20-30 ans est le groupe le plus atteint. 20% des infections sont répertoriées dans ce groupe. Il y a encore une augmentation chez les personnes les plus âgées. Chez les + de 90 ans, il y a eu plus de 700 cas positifs, contre 300 la dernière semaine. Il y a un doublement du nombre de contaminations.



Le plus grand nombre de cas se trouvent actuellement dans le Hainaut et la province de Liège.

Les experts sont une fois de plus revenus sur la situation épidémiologique en Belgique en commentant les derniers chiffres disponibles.