La Belgique compte désormais 600.397 cas positifs depuis le début de la crise liée au coronavirus, mais il y a désormais 2.939 patients hospitalisés, dont 657 aux soins intensifs, selon les chiffres provisoires de l'Institut de santé publique Sciensano révélés vendredi. Le Centre de crise et le SPF Santé publique font le point sur les dernières évolutions concernant l'épidémie de coronavirus dans notre pays.

Ce vendredi, Steven Van Gucht a exceptionnellement pris la parole en français à la place d'Yves Van Laethem et a commencé par indiquer :" Comme dans plusieurs autres pays d'Europe, les taux d'infections et d'hospitalisations ont atteint un plateau et contrairement aux Pays-Bas ou à l'Allemagne nous ne constatons heureusement pas encore de nouvelle hausse générale. Mais le plateau actuel se situe encore à un niveau trop élevé. La courbe va bientôt choisir un côté, les cartes sont entre nos mains !". La semaine dernière, 2.165 nouvelles infections ont été rapportées en moyenne par jour, ce qui correspond à une diminution de 2% par rapport à la période précédente. Les nouvelles contaminations baissent de 14% et de 11% à Bruxelles et en Wallonie tandis qu'en Flandre elles augmentent de 5%. Cette hausse a lieu en Flandre Occidentale (+18%), en Brabant Flamand (+5%), en Flandre Orientale (+4%) et à Anvers (+1%). Mais, la Flandre Occidentale où elle est la plus prononcée est également "la province où l'on teste le plus !". Toutefois, cette semaine, l'augmentation en Flandre Occidentale n'est plus uniquement marquée chez les enfants et les adolescents, mais dans toutes les tranches d'âges, surtout chez les personnes de 50 ans et de plus de 80 ans.

"Les nouvelles hospitalisations semblent également atteindre un plateau avec seulement une baisse d'un pourcent sur une base hebdomadaire", a poursuivi le porte-parole. Il y a eu en moyenne 188 nouvelles hospitalisations par jour, la semaine dernière. Mais " la stabilisation au niveau national cache des différences régionales grandissantes". Dans le Brabant Flamand, en Flandre Occidentale, dans le Hainaut, aux Luxembourg et à Namur, elles ont augmenté entre 7% et 22%. En Belgique, 2.939 patients restent hospitalisés dont 657 aux soins intensifs. Les décès continuent quant à eux de diminuer avec une moyenne journalière de 98 décès la semaine dernière, c'est 17% de moins que durant la période précédente.

Moins de foyers épidémiques dans les maisons de repos

Le nombre de nouvelles infections dans les maisons de repos continue de baisser à Bruxelles, mais augmente légèrement en Flandre et en Wallonie. Bonne nouvelle néanmoins :" le nombre de maisons de repos touchées par un foyer épidémique ainsi que le nombre de décès est en baisse dans toutes les régions." Cette semaine, 33% des établissements flamands, 32% des wallons et 26% des bruxellois ont rapporté au moins un cas de Covid 19.

1 jour et demi entre la consultation du médecin et le résultat du test

Karine Moykens, présidente du Comité interfédéral Testing et Tracing, a ensuite pris la parole pour insister sur le fait que : "le suivi des contacts par les centres d'appels se déroule avec beaucoup d'efficacité". Une déclaration qu'elle a bien sûr appuyée par des chiffres. Actuellement, 1.700 personnes travaillent dans des centres d'appels et 300 collaborateurs sont déployés sur le terrain pour contacter ceux qui ne répondent pas au téléphone. Ainsi, plus de 1500 appels sont traités tous les jours et atteignent 92% des personnes ayant reçu un résultat positif ainsi que 92% des personnes considérées à haut risque. "Il est très important de contacter votre médecin au moindre symptômes afin d'établir un diagnostic correct !", a cependant tenu à rappeler Karine Moykens, car pour le moment plus de deux jours s'écoulent entre l'apparition des symptômes et la consultation. Un journée et demie passe ensuite en moyenne entre la consultation, la réalisation du test et son résultat. "L'application Coronalert est un outil supplémentaire pour la détection efficace des contacts", a-t-elle ensuite soutenu. Plus de 2,3 millions de Belges l'ont téléchargée et 131.000 résultats y ont été enregistrés depuis le 30 septembre. Une augmentation de 60% du nombre de résultats transmis dans l'application ayant été constatée depuis que tous les Belges qui doivent se faire tester reçoivent un SMS pour relier le code de l'application à leur test.