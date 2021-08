La couverture vaccinale de la population belge a atteint un stade assez élevé. 65,7 %* de la population majeure est entièrement vaccinée et plus de 71 %* a reçu sa première dose. Sur Twitter, Bart Mesuere, chercheur à l'Université de Gand, a fait part de son analyse des taux de vaccination en Belgique. Il remarque d'abord qu'il existe de grandes disparités entre les régions.

La Flandre est toujours en tête avec 86 %* de sa population totalement vaccinée, alors que le taux est de 76 %* en Wallonie, et Bruxelles est bien à la traîne avec 59 %* de personnes entièrement vaccinées. Dans la capitale, d'importantes différences sont aussi observables par communes. "A Molenbeek-Saint-Jean, à peine 35 % de la population est totalement vaccinée, à Coxyde c'est près de 80 %", écrit Mesuere.

Mais il y a aussi des différences à l'intérieur des provinces. "Le Brabant flamand a des communes avec un pourcentage très faible et un pourcentage très élevé. Par exemple, Vilvorde a 53 % d'entièrement vaccinés, et Tremelo 77,7%" poursuit le chercheur.

Bart Mesuere a pour conclusion que les grandes villes obtiennent des scores vaccinaux moins bons que les autres communes de la même province (c'est notamment le cas d'Anvers, Charleroi et Liège) et surtout qu'il semble y avoir une corrélation entre entre le statut-socio économique et la couverture vaccinale. Pour étayer cette dernière conclusion, le chercheur a analysé la relation entre vaccination et revenu net imposable moyen (selon des données de 2018) au sein de chaque commune.

Le revenu n'est pourtant pas le seul facteur intervenant dans la vaccination. "Par exemple, si on regarde un revenu moyen de 20 000 euros, on voit un écart de 55 à 75 %" dans cette tranche, explique Bart Masuere. Il avance aussi les différences culturelles qui existent entre les régions.

Par province, la tendance est la même, exception faite dans le Luxembourg, Namur et le Brabant wallon. "En Flandre, vous pouvez également voir que la courbe s'aplatit parfois avec des revenus plus élevés. À première vue, on pourrait dire qu'au-dessus d'un certain revenu, le lien est moins fort, mais des recherches statistiques supplémentaires sont nécessaires pour cela", précise Bart Mesuere.

Cette corrélation est d'autant plus importante dans la Région bruxelloise : les communes les plus riches obtiennent de meilleurs taux de vaccination que les communes les plus pauvres, "même si ces taux restent faibles", commente le chercheur, "la commune bruxelloise avec le taux de vaccination le plus élevé, Woluwe-Saint-Pierre, a toujours un taux de vaccination inférieur à celui de Renaix, la commune de Flandre orientale avec un taux le plus faible"





*selon les derniers chiffres de sciensano de ce jour, Bart Mesuere se base sur les données de Sciensano du 12 août.