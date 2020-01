BelgiqueRécit Comment Georges-Louis Bouchez a réussi à convaincre Axel Miller de rejoindre son équipe au MR Li.B.

Axel Miller a été nommé chef de cabinet du président du MR, Georges-Louis Bouchez. Changement de cap pour cet avocat, ancien patron de Dexia, passé chez Petercam et D’Ieteren. Sera-t-il possible de marier l’eau et le feu ?