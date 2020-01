L'armée belge va escorter les agents de l'Agence pour la nature et la forêt qui se rendent sur place et faire interdire la chasse dans le périmètre où se trouvent les deux loups.

Ce mardi, l’Agence flamande de l’environnement et des forêts a dévoilé de nouvelles images des deux loups présents au nord du pays. August et Noëlla (repérée fin décembre) semblent s’être trouvés, d’après les images. Ils pourraient donc fonder une famille.

Toutefois, la période d’accouplement de l’espèce débute en février pour se terminer fin avril ou début mai. L’ASBL Welkom Wolf a ainsi demandé des mesures de protection à l’égard de ces animaux afin qu’ils ne connaissent pas le même sort que la louve Naya, probablement tuée l'année passée alors qu'elle était enceinte.

Et actuellement, les loups August et Noëlla séjournent sur le domaine du camp militaire de Bourg-Léopold dans le nord du Limbourg. De nombreuses organisations environnementales ont donc interpellé la Défense pour que la partie Nord du camp soit interdite à la chasse.

Un signal entendu par l'armée. "Nous avons en effet révoqué le permis de chasse et les trois chasses en battue déjà organisées dans le domaine militaire ont été annulées", indique service de presse de la Défense.

L'association flamande Welkom Wolf disait recevoir recevoir chaque semaine des témoignages indiquant que des chasses étaient encore menées dans les environs de Bourg-Léopold. l'asbl espère que l’ANB va sérieusement infléchir sa politique et prendre ses responsabilités pour protéger les loups.

Et pour faciliter le travail de l'Agence pour la nature et la forêt, la Défense va même donner un coup de main supplémentaire.

"Comme c'est un domaine militaire, la Défense va faciliter l'accès des agents de l'ANB (l’Agence pour la nature et la forêt en Flandre). Normalement, ils ne peuvent pas y aller seuls, on va donc les aider en les escortant et en les encadrant quand une de leur équipe se rendra sur place", poursuit le service de presse de la Défense.