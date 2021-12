Plus de 100 000 ressortissants d’origine roumaine vivent et travaillent chez nous.

Animée par la volonté de faire connaître et apprécier en Belgique les traditions roumaines, l’Association a organisé des actions de promotion, notamment auprès des autorités fédérales. Des chants ancestraux de Noel ont résonné ainsi jusqu’aux jardins du Palais d’Egmont, dans l’interprétation des professeures de l’École roumaine EuropaNova, invitées pour l’occasion.

Ces activités s'inscrivent dans une démarche constante et appuyée de cette Association de promouvoir, au plus haut niveau, cette communauté plutôt discrète mais désormais très nombreuse dans le Royaume.