Ceux qui ont pris leur voiture ce matin ont dû être particulièrement prudents, en raison de chaussées rendues glissantes par la neige tombée plus ou moins abondamment, notamment dans le Hainaut et le Brabant Wallon tandis que sur une ligne partant de Liège à Bruxelles, se sont succédés brouillard épais, forte pluie, neige fondante et neige.





Le SPW, que nos confrères de la RTBF ont contacté, explique qu'il était impossible d'agir préventivement. La pluie a, comme précisé ci-dessus, précédé la neige tandis que le sol n'était pas gelé en raison de températures légèrement positives la nuit dernière. L'épandage de sel n'était dès lors pas nécessaire.





Une fois de sorties, les épandeuses ont répandu du sel au sol, mais il faut se montrer patient avant qu'il n'agisse puisque c'est le passage de voitures qui permet à ce dernier d'agir. Un samedi étant traditionnellement synonyme de moins de circulation, il faut donc plus de temps pour que les routes soient moins glissantes.