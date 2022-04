Entre le risque lié à l’apparition de nouveaux variants, l’incertitude liée à l’hiver prochain et face à la vaguelette actuelle, les experts ont établi trois scénarios concernant la suite de la pandémie. Sur la base des connaissances actuelles, le premier scénario, et le plus probable, est que le virus va continuer à évoluer, mais que la sévérité de la maladie qu’il provoque va aller en diminuant au fur et à mesure que l’immunité augmente grâce à la vaccination et aux infections naturelles.