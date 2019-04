Plus de 1.700 panneaux solaires installés sur le toit du parking de la gare d’Ostende. Et cette énergie verte va directement profiter aux voyageurs.

La SNCB a installé plus de 1.700 panneaux photovoltaïques sur le toit du nouveau parking de la gare d’Ostende. Ces panneaux devraient produire chaque année un total de 520.000 kWh, ce qui équivaut à la consommation d’énergie annuelle de 150 familles.

Cette installation à Ostende est actuellement la deuxième plus grande installation photovoltaïque de la SNCB.

Pour ce projet à Ostende, la SNCB a conclu un partenariat public-privé avec PerPetum Energy. Cette entreprise gantoise, sélectionnée via un marché public, est responsable de l’exploitation et de l’entretien de l’installation de panneaux solaires pour les dix prochaines années. La SNCB utilise l’énergie verte à des conditions intéressantes et deviendra propriétaire de l’installation à l’issue de cette période de dix ans.

