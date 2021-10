Les tests anti-Covid font et continuent de faire grimper les bénéfices des laboratoires. Depuis le début de la crise, les tests anti-Covid ont en effet rapporté plusieurs centaines de millions d’euros de chiffre d’affaires aux laboratoires et aux hôpitaux. "Chez nous, ce sont surtout les laboratoires agréés et privés qui en ont tiré le plus de bénéfices", note Fabrice Bureau, vice-recteur de l’Université de Liège chargé de la Recherche.

Dans l’optique de prévoir des capacités de tests en suffisance, le gouvernement fédéral avait mis sur pied l’an passé une plateforme de tests. Des "super-laboratoires" universitaires avaient été mis sur pied en un temps record sur des campus universitaires, qui devaient prendre en charge 7 000 tests par jour. Pour mener à bien cette mission, les autorités avaient versé un montant forfaitaire aux différentes institutions. Mais sur ce montant, 20 millions d’euros pour des tests de dépistage du Covid-19 n’ont en réalité jamais été effectués, rapportent lundi Het Laatste Nieuws et De Morgen. Une information à nuancer explique Fabrice Bureau. "Le cabinet Vandenbroucke nous a demandé d’être capables à tout moment de pouvoir tester 7 000 personnes par jour. Pour cela, il faut donc beaucoup d’équipement et du personnel en suffisance et ce montant nous a été versé dans cette optique, pas seulement pour les tests. Il fallait maintenir la capacité au niveau humain (via des shifts jour et nuit) et en termes d’installations au cas où. Et si les 7 000 tests n’ont pas été réalisés, il fallait maintenir la capacité derrière. On a d’ailleurs demandé à diminuer ce montant forfaitaire car on n’a pas besoin de tout ça."

(...)