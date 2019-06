Les dons, mais aussi cotisations des membres et des militants constituent l’une des sources de financement des partis.

La loi limite la hauteur de ces dons. "Une personne peut verser 500 € maximum par an au même bénéficiaire et 2 000€ au total, nous précise Jean Faniel, directeur du Crisp. Les rétrocessions des élus et les cotisations des militants et membres échappent cependant à ce plafond."

Chaque parti demande une cotisation à ses militants. Elle est de (...)