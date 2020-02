Les premières victimes sont les personnes âgées car elles ne peuvent plus se rendre à l’agence à côté.

En un an, 568 agences bancaires et 614 appareils de retraits en moins en Belgique. "Avant, il y avait trois agences dans le coin , raconte Georges Derboven, 85 ans et habitant de Schaerbeek . Il n’y en a plus qu’une seule et c’est exclu de marcher jusque là-bas. J’y vais en voiture mais il n’y a pas de parking."

Tous les témoignages rejoignent celui de Georges : les agences bancaires disparaissent. Les premières victimes sont les personnes âgées car elles ne peuvent plus se rendre à l’agence à côté de chez elles et sont donc obligées de faire leurs opérations à distance. Ce qui est pour beaucoup très compliqué.

Le rapport 2019 du Réseau Financité s’est penché sur cette question et révèle également que la diminution des agences ne se fait pas équitablement sur tout le territoire. "La répartition des agences varie sensiblement d’une région à l’autre : 1 288 en Wallonie, 3 498 en Flandre et 340 en région de Bruxelles-Capitale , peut-on lire dans le rapport. Ces disparités régionales s’expliqueraient principalement par les différences de revenus entre zones géographiques."

"Dans la région bruxelloise, par exemple, les distributeurs sont fortement concentrés dans certains quartiers et beaucoup moins dans d’autres. La commune de Molenbeek en compte trois fois moins que sa voisine Ixelles. Haren et Neder-Over-Heembeek ne disposent plus de distributeurs."