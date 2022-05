En plein rajeunissement, l’unité des paras-commandos belge fait face à de nombreux défis. Comme dans tous les rangs de la Défense, les besoins en recrutement sont importants et la pénurie de main-d’œuvre menace son bon fonctionnement. Dans l’optique d’attirer de nouvelles recrues, le 2e bataillon de commandos de Flawinne organise une journée portes ouvertes ce samedi à Marche-les-Dames à l’occasion du 75e anniversaire du Centre d’entraînement de commandos et du 80e anniversaire des commandos. L’occasion d’en savoir plus sur le métier le plus fantasmé de l’armée avec le colonel Frédéric Linotte, commandant du régiment des opérations spéciales et du deuxième bataillon de commandos de Flawinne.