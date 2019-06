Les 6 et 7 juillet, Bruxelles accueille les deux premières étapes de la Grande boucle. C’est la Ville sous l’ère Mayeur qui a acheté le plateau du Tour pour cinq millions d’euros. Face à Copenhague et à la Vendée, la Belgique d’Eddy Merckx a été plus forte. Récit.

La rencontre au sommet se déroule en 2016 dans un grand restaurant parisien. Ce jour-là, Yvan Mayeur et Alain Courtois ont sorti leur meilleur atout pour tenter de convaincre Christian Prudhomme de faire passer son édition 2019 par la capitale belge. Il faut dire que l’actuel directeur du Tour de France est l’un des organisateurs les plus courtisés de la planète. Les villes d’Europe s’arrachent son événement qui se hisse désormais à la troisième place dans le classement des manifestations sportives les plus prisées au monde, derrière la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques. "La Coupe du monde et les JO ? Nous ne pouvions pas les obtenir, commente Alain Courtois. Un championnat d’Europe ? Nous l’avions eu en 2000. Et on ne l’aura probablement plus jamais. Que restait-il ? Le Grand départ du Tour de France."