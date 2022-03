Les enfants ukrainiens qui arrivent dans notre pays en raison de la guerre ont prioritairement besoin d’un toit mais devront dans un second temps recevoir les moyens de poursuivre leur scolarité dans notre pays. Interrogée à ce sujet, la ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles a indiqué que le dispositif DASPA (Dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés) permettra aux écoles de créer des classes destinées à accueillir les réfugiés avec l’encadrement requis.