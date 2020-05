C'est désormais officiel, les sportifs du dimanche ou plus aguerris pourront reprendre la direction des entraînements ce lundi 18 mai. A condition, bien évidemment, qu’ils pratiquent en respectant les distances de sécurité et en présence d’un entraîneur. Les groupes ne pourront d'ailleurs pas dépasser 20 personnes. Et les clubs ne pourront rouvrir qu’à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer la sécurité des personnes.

Mais comment se remettre en route après deux mois de pause forcée, même si on s'est entretenu à la maison ou seul en extérieur, et comment mettre en place des séances collectives pour les sports de contact tout en respectant les mesures de distance de sécurité ? Pour approfondir le sujet, nous avons posé quelques questions à Philippe Godin, psychologue du sport à l'UCLouvain.

A quel point était-ce important pour les sportifs de reprendre l'entraînement ?