Thomas Cook n’est plus, mais les milliers de voyageurs laissés sur le carreau doivent trouver une alternative pour leurs prochaines vacances. Certains avaient une réservation en cours chez Neckermann ou Thomas Cook et doivent maintenant prendre leurs dispositions. La première solution est d’annuler son séjour et de demander un remboursement des frais engagés par le Fonds de garantie. Une démarche simple mais qui demande de la patience pour récupérer son argent. Et puis, il faut avoir des fonds sur le côté pour réserver un autre voyage. N’oublions pas que pour certains, les vacances représentent l’économie de toute une année.

