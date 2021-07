"Ces contaminations restent cantonnées aux plus jeunes, mais on observe aussi une augmentation modérée chez les plus âgés", analyse Yves Van Laethem. "Après trois mois de diminution continue, les hospitalisations augmentent aussi, mais de façon modérée. Le nombre de lits en soins intensifs continue d'ailleurs à diminuer."



D'où viennent ces contaminations? "On constate des contaminations dans des tests faits par hasard, pour partir en voyage ou au retour de voyage. Mais il y a aussi une augmentation, et c'est un peu plus préoccupant, du pourcentage des tests positifs chez les personnes symptomatiques et chez les contacts à hauts risques. Ceci signifie donc que le virus circule fortement dans la population. Cette recrudescence est présente chez les plus jeunes (ados et moins de 20 ans), mais si cette tendance se poursuit, cela va percoler chez les autres tranches d'âge. Tout le monde n'est pas encore entièrement vacciné". Actuellement, cette augmentation est visible dans toutes les provinces de Belgique.

En Belgique, comme dans une grande partie de l'Europe, le virus se remet donc à circuler, explique le virologue qui rappelle à quel point il est important de continuer à observer les gestes barrières et de privilégier les activités à l'extérieur quand le temps le permet.

Comment les chiffres vont-ils évoluer?

Pour l'instant, le nombre de nouvelles contaminations double tous les 8 jours. "Ce rythme va probablement se maintenir dans les jours qui viennent. On pense qu'ils ne s'accélèrera pas de manière importante."

Le variant delta, plus contagieux, poursuit sa progression. Il tournait aux alentours de 50% la semaine passée, il est aujourd'hui passé à 63%. Deux tiers des nouvelles infections sont donc liées au variant delta. Le variant alpha, qui a longtemps dominé, perd du terrain et se retrouve dans 28% des tests. Pour être tout à fait complet, notons qu'on retrouve dans notre pays 6,3% du variant gamma (brésilien). Le variant beta (sud-africain) a, lui, pratiquement disparu.