Le Conseil national de sécurité (CNS) se réunit une nouvelle fois ce vendredi 24 avril à 14 h 30. Cette fois, il n'est nullement question d'une possible prolongation des mesures, mais bien de la stratégie de déconfinement qu'adoptera notre pays dès le mois de mai. De nombreux points importants y seront abordés tels que la réouverture des écoles, des commerces et de l'horeca, ainsi que les dispositions à prendre pour éviter un second pic de l'épidémie.La Première ministre, les vice-Premiers ministres et les ministres-présidents des Communautés et Régions se sont retrouvés au Palais d'Egmont à Bruxelles. Le virologue Emmanuel André, membre du Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy (GEES) qui conseille le gouvernement, a rejoint les responsables politiques.La discrétion était de mise à l'entrée de la réunion. "Les mesures qui seront prises vont dans le sens d'un déconfinement mais qui sera lent et progressif. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de devoir à un moment faire marche arrière", a commenté le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet.Pierre-Yves Jeholet a confié qu'il s'agissait des "décisions les plus difficiles à prendre, dans une carrière politiqueCela va conditionner la vie de nos concitoyens pour les mois qui viennent", a-t-il expliqué au micro de RTL.Sophie Wilmès prendra la parole plus tard dans la journée pour présenter les différentes mesures adoptées par le CNS en vue d'un déconfinement progressif de la Belgique.Plus tôt dans la semaine, un groupe de dix experts a remis un rapport à la Première ministre contenant ses propositions quant à l'Exit Strategy. Les recommandations des membres de la task-force, prônant un déconfinement en trois phases, ont fuité dans la presse . Il y était notamment question d'une réouverture des commerces dès le 4 mai et d'une reprise des cours dans certaines écoles à partir du 18 mai.