Ce jeudi, le parlement fédéral est appelé à voter en plénière le rapport final de la commission spéciale Covid-19 mise en place en juillet 2020.

"Cette brique de 580 pages avec les annexes comporte 135 points et recommandations", indique la vice-présidente francophone Laurence Hennuy (Ecolo). La députée dégage trois grandes priorités : "D’abord, continuer à refinancer et revaloriser le secteur de la santé. Le personnel soignant des urgences est le plus souvent sur les genoux", constate-t-elle.

"Les réserves de recrutement commencent déjà à s’épuiser et dans les écoles d’infirmiers de Wallonie-Bruxelles, on assiste à une diminution de l’ordre de 30 %, ce qui est énorme. Si on ne corrige pas le tir rapidement, on va se retrouver dans trois ans face à une grave pénurie qu’il faudra résoudre. Je vais plaider pour réinvestir dans la santé."