Le rôle des agents de joueurs est revenu au centre de l’actualité avec le documentaire Le milieu de terrain, sur la RTBF. Un député CD&V s’est intéressé à leur rémunération. "Il apparaît que ces agents touchent des sommes indécentes et disproportionnées par rapport aux services fournis, mais aussi que des conflits d’intérêts surviennent fréquemment dès lors qu’ils représentent tant les joueurs que les clubs", souligne Steven Matheï, député CD&V qui a interpellé le ministre des Finances. La logique voudrait que les agents soient rémunérés par le joueur pour lequel ils travaillent. Dans les faits, ce sont les clubs qui les payent. "Par conséquent, les commissions versées par les clubs aux agents peuvent être considérées comme un avantage de toute nature et, dans la législation relative à la sécurité sociale, comme un avantage en nature dans le chef des joueurs et des entraîneurs. Actuellement, les agents ne payent aucun précompte professionnel ni cotisation ONSS sur ces avantages", reprend le député fédéral.

