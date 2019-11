Le dernier classement annuel des meilleurs anglophones non natifs du monde vient de tomber. EF Education First publiait ce mardi sa 9ème édition basée sur les résultats au test d’anglais EF SET de plus de 2,3 millions d’anglophones non natifs venant de 100 pays et territoires. Cette année, les Pays-Bas reprennent la première place de ce classement, reléguant la Suède à la seconde place.

"C’est une étude qui permet d’avoir une idée du niveau de connaissance de l’anglais dans le monde. Les gens sont ainsi testés dans 100 pays, le test est ouvert à toute personne à partir de 18 ans. La classement entre les différents pays offre donc un aperçu précis de l’ouverture sur le monde de ces pays ainsi que leur compétitivité", indique Capucine Guerin, responsable du marketing et de la communication chez EF.

(...)