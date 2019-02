Pret A Manger, la chaîne britannique de restauration rapide de qualité va débarquer à Bruxelles, peut-on lire jeudi dans les colonnes du journal L'Echo.

L'enseigne d'origine britannique (530 points de vente dans 9 pays) va ouvrir début août ses deux premiers points de vente à Bruxelles, à la gare du Midi en face des terminaux Thalys et Eurostar (à la place du Sam's café) et au niveau -1 de la gare centrale, selon les informations récoltées par L'Echo.

À la manoeuvre, on trouve le Britannique SSP, un groupe spécialisé dans la restauration de voyage (aéroports, gares). Actif dans dix-sept pays, dont la Belgique, avec plus de 1.900 points de vente, il exploite ses propres enseignes et détient la franchise (dans certains pays) de quelques grands noms comme Burger King et Starbucks ainsi que de marques locales.

Pret A Manger a quant à elle été créée en 1986 au Royaume Uni par deux étudiants de l'École Polytechnique de Londres, Sinclair Beecham et Julian Metcalfe. Lassés d'avaler chaque midi une nourriture industrielle et fade, ils décidèrent de lancer une offre de restauration rapide mais fraîche, saine et équilibrée.

Le profil de Pret A Manger fait un peu penser au Belge Exki qui ouvrira dans quelques semaines à Cologne son centième restaurant.